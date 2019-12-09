Tedavi gördüğü hastanede çellosuyla moral buluyor

Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olan ve öğrencilere işitme engelli çocuklara uygulanan ‘müzikle konuşma’ dersleri veren çello sanatçısı Serkan Özlü’ye bir yıl önce Multiple skleroz (MS) tanısı konuldu. Uzun süre ilaç tedavisi gören 42 yaşındaki Özlü, iki ay önce yaşadığı denge problemleri sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde tedavi görmeye başladı. Tedavinin zorluklarını ve hastalığın stresini çello çalarak gideren Özlü, müziğin insanın iyi hissetmesini sağladığını belirterek, “Müzik bana umut veriyor. Sonuçta bir seneden beri bu karamsar durumun içindeyim. Müzikle uğraştığımda duygusal anlamda daha iyi hissettiğimi düşünüyorum” diye konuştu.

İYİLEŞMEYİ İSTEMELİ

Prof. Dr. Evren Yaşar da Serkan Özlü’nün denge problemleri, yürüyüş bozuklukları, yorgunluk ve depresyon gibi sorunlarının olduğunu ve bunları bütüncül şekilde tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi. Tedavinin başarılı olabilmesi için hastanın da bunu istemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, Özlü’nün de bu rehabilitasyon sürecine dahil olduğunu dile getirdi. Ankara Şehir Hastanesi’nin konsepti gereği fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine önem verdiklerini, Türkiye’nin en büyük fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesini kurduklarını anlatan Prof. Dr. Yaşar, bu süreçte hastaları sahiplenerek tedavi ettiklerini, Serkan Özlü’nün de bunun en önemli örneklerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.