  • Tehdit paylaşımları sonrası harekete geçildi: 36 çocuğa psikososyal destek
Tehdit paylaşımları sonrası harekete geçildi: 36 çocuğa psikososyal destek

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 36 suça sürüklenen çocuğa (SSÇ) sosyal ve psikolojik destek sağlanacak.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:36
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği'nden temsilcilerin katılımıyla okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan suça sürüklenen çocuklara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Başsavcılık koordinesinde, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında destekleyici ve koruyucu tedbirler alınmasına yönelik Valilik bünyesindeki İl Koordinasyon Kurulu'na bağlı alt kurul kurulmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda, hakkında soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuklardan 27'sine danışmanlık tedbiri, 6'sına psikiyatrik sağlık tedbiri, 2'sine eğitim tedbiri, 1'ine de bakım desteği uygulanacak.

Toplantıda ayrıca, suça sürüklenen çocuklara özellikle hukuk eğitimi verilerek nelerin suç olduğu, işlendiği takdirde karşılaşacakları sonuçların neler olabileceği gibi konularda bilgi sahibi olmalarına yönelik eğitim verilmesi planlandı. Böylece söz konusu çocukların daha iyi şartlara getirilmesi ve daha iyi bir kazanımla hayatlarına yön vermesinin sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan, 4'ü tutuklu, 26'sı "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan toplam 56 suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

