AA 21 Mart 2022 Pazartesi 13:20 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:20

Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, her birinde gökkuşağı renkleri bulunan çoraplar giyerek ayakkabıları olmadan bahçede yürüdü.

Etkinlik sorumlusu Çilem Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, down sendromunun bir rahatsızlık, hastalık olmadığını, genetik bir rahatsızlıktan kaynaklandığını çocuklarla paylaştıklarını söyledi.

Down sendromlu çocukların birçok şeyi başarabildiğini, akranlarından hiçbir farklarının bulunmadığını hatta fazlalıklarının olduğunu öğrencilere anlatmaya çalıştıklarını belirten Adıgüzel, "İnşallah faydalı ve güzel bir etkinlik olmuştur." dedi.

8. sınıf öğrencisi Kadir Enes Tekinkoz ise down sendromlularla ilgili bilgiler edindiklerini anlatarak, "Onlarda bir fazla kromozom olduğunu fakat bunun bir engel olmadığını, tek engelin akıllarda, ön yargılarda olduğunu öğrendik. Tek kromozom hiçbir şeyi fark ettirmez." diye konuştu.

Öğrencilerden Tuğçe Gülecen de renkli çoraplar giyerek farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.