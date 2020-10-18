Tekederesi Göleti sonbaharda kartpostallık görüntüler oluşturuyor

AA 18 Ekim 2020 Pazar 16:17 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 16:17

Palandöken ilçesinde bulunan, kışın yüksek rakımı ve tesisleri ile yerli yabancı kayak meraklılarını ağırlayan Konaklı Kayak Merkezi yakınındaki Tekederesi Göleti, çevresindeki kavak, çam ve huş ağaçlarının sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmesiyle sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtıyor.

Özellikle hafta sonları şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile baş başa kalmak isteyenleri ağırlayan gölet, sonbaharda da doğaseverler ile piknikçilerin uğrak yeri oluyor.

Renk cümbüşünün yaşandığı, Konaklı Kayak Merkezi zirvesinin eteklerindeki gölet alanına gelen ziyaretçiler, hem gölet yanındaki ormanlarda yürüyüş yapıyor hem de kurdukları çadırlarda güneşli havanın tadını çıkartıyor.

Sonbaharda eşsiz güzelliğe bürünen bölgede, kameriyelerde oturup ailece piknik yapan, gölette balık tutan ziyaretçiler, doyumsuz manzaranın keyfini çıkartıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların, etkinlik alanlarında ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.