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Yaşam

Tekirdağ'da bir fabrikada patlamada meydana geldi

Tekirdağ'da bir ahşap fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

AA13 Ekim 2020 Salı 18:09 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 18:09
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında, işçilerin silolarda kaynak yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Bu sırada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamada yaralanan Serkan Tekinsav (46), Murat Demircan (25) ve Cihan Karaman (31) ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçiler, yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

İşçilerin yüz ve ellerinde yanıkların oluştuğu, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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