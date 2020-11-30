İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8033
  • EURO
    9,3654
  • ALTIN
    445.187
  • BIST100
    1283.58
Yaşam

Tekirdağ'da cinayet

Tekirdağ'da bir kişi otomobilde silahla öldürüldü.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:03
ABONE OL

 Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi otomobilin içinde silahla öldürülmüş bulundu.

Altınova Mahallesi'nde bir kişinin otomobilin içinde hareketsiz olduğunu görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, N.K'nin (38) silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Polis, yaptığı çalışma sonucu N.K'yi öldürüp kaçan kişinin N.T. (35) olduğunu belirledi.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki iş yerinde yakalanan N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının ifadesinde, N.K'yi borcu olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.