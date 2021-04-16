Tekirdağ'da denetimlerde araç kuyrukları oluştu

DHA 16 Nisan 2021 Cuma 23:12 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 23:14





Koronavirüs salgınında 81 ilde hafta sonu 58 saat boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00'da başladı. Vaka oranlarında artış yaşanan Tekirdağ'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte denetimler sıklaştırıldı. Marmaraereğlisi ilçesinin İstanbul'a sınır Sultanköy Mahallesi'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından uygulama noktası oluşturuldu. İstanbul yönünden gelen araçlar tek tek kontrol edildi. Araç sürücüleri ve içinde bulunanların seyahat belgeleri kontrol edildi. Belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi.

Uygulama sırasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.