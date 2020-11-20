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Yaşam

Tekirdağ'da işçiler kaza yaptı

Tekirdağ'da işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

IHA20 Kasım 2020 Cuma 21:53 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 21:53
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İçerisinde bir inşaat firmasında çalışan 3 işçinin bulunduğu Yüksel M. yönetimindeki 39 SH 773 plakalı servis minibüsü Çorlu istikametine seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan işçilerden Sayim B. ve Mehmet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede başka kaza yaşanmaması için ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı. Devrilen minibüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndürüldü.

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