İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2021 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4826
  • EURO
    9,1022
  • ALTIN
    443.696
  • BIST100
    1536.19
Yaşam

Tekirdağ'da sağanak

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

AA12 Ocak 2021 Salı 00:06 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 00:06
ABONE OL

Kent merkezinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu.

Malkara ilçesinde ise rögar ve yağmur suyu kanalları ile İshakça Mahallesi'ndeki dere taştı.

Cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerinin oluştuğu ilçede, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı dükkanlarda küçük çaplı su baskınları yaşandı.

D-110 kara yolunda sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Trafik ekipleri sürücülere yardımcı olarak İstanbul-Çanakkale geçişlerini alternatif yollardan verdi. Ekiplerin çalışmasıyla kara yolundaki su tahliye edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.