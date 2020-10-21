Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

AA 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:57 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:57

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatip Mahallesi'nde bir depoda sahte içki imal edildiği ihbarını aldı.

Depoya baskın yapan ekipler, 92 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve içki aroması, 750 boş içki şişesi, 200 şişe etiketi ile doldurma aparatları ele geçirdi.

Depo sahibi A.T.C. gözaltına alındı.