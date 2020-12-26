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Yaşam

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlali

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden atık toplayıcılarına para cezası kesildi.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 19:57 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:57
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden atık toplayıcılarına para cezası kesildi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama denetimleri kapsamında "çekçek" diye tabir edilen el arabalarıyla çöp ve atık toplayan kişileri takibe aldı.

Ekipler, kısıtlamayı ihlal eden kişilerin el arabalarına el koydu ve para cezası uyguladı.

El konulan "çekçek"ler zabıta araçlarına yüklenerek Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müğdürlüğüne ait şantiyeye götürüldü.

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