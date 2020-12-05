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Yaşam

Tekirdağ'da trafik kazası

Tekirdağ'da kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü.

IHA05 Aralık 2020 Cumartesi 21:39 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 21:39
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü. Feci kazada ölü ve yaralı olmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. idaresindeki 59 NG 699 plakalı ticari araç ile S.K. yönetimindeki 59 NF 395 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 59 NF 395 plakalı otomobil hurdaya döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

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