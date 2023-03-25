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Yaşam

Tekirdağlılar sahura mehter marşıyla uyandırıldı

Tekirdağ'da vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi mehter takımının çaldığı marşlarla sahura kaldırıldı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 04:12 - Güncelleme:
Tekirdağlılar sahura mehter marşıyla uyandırıldı
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ramazanda vatandaşların sahura kaldırılması için oluşturulan mehter takımı, 100. Yıl Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi.

Sahurda sokak aralarında gezen mehter takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.

Bazı vatandaşlar balkondan bayrak sallayarak mehter takımına eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Suat Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Mehter takımı ve bando ekibinin ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracağını ifade eden Durmaz, "Şehirde yaşayan yerel müzisyenlerden oluşturulan ekiplerle her gece farklı bir mahallede bu etkinliği yapacağız. Yaşadığımız deprem felaketinden dolayı ekiplerin çalacakları parçaları ona göre ayarladık. Çok hareketli parçalar çalınmayacak. Geleneksel sokak iftarlarımız devam ediyor. Bunun yanında sahurdaki bu programlarımızla da vatandaşlarımızın güzel bir ramazan geçirmesi için gayret ediyoruz." dedi.

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