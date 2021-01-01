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Yaşam

Tekne alabora oldu, bir kişi hayatını kaybetti

Malatya'da, dün gece balık tutmak için baraj gölüne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp 3'üncü kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar, sabah kıyıya 20 metre uzaklıkta, 7 metre derinlikte Mehmet Hanifi Özinal'ın cansız bedenini buldu. Özinal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 12:26 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 12:26
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Olay, gece yarısı, Battalgazi Atabey Feribot İskelesi'nde yaşandı. Mehmet Hanifi Özinal (40) ile 2 arkadaşı, balık tutmak için tekneyle Karakaya Barajı'na açıldı. Ancak tekne alabora oldu.

2 arkadaşı kendi imkanlarıyla kurtulan Özinal, suda kayboldu. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, su altında arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı.

Su sıcaklığının aşırı düşük olması nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah yeniden başlatıldı.

Dalgıçlar, sabah kıyıya 20 metre uzaklıkta, 7 metre derinlikte Mehmet Hanifi Özinal'ın cansız bedenini buldu. Özinal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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