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Yaşam

Tekneye yunus balıkları böyle eşlik etti

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunus balıkları eşlik etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:22
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Alanya Kalesi açıklarında tatilcileri gezdiren bir tekneye, 4 yunus balığı eşlik etmeye başladı. O anlar tekne kaptanı Turgay Meşe tarafından kamerayla görüntülendi.

Görüntülerde, yunus balıklarının teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi, zaman zaman suya dalıp çıkmaları ve tatilcilerin çığlıkları yer alıyor.

Kaptan Meşe gazetecilere, yerli ve yabancı turistlerin teknelerle tarihi şehri denizden görmelerini sağladıklarını belirterek, "Dönem dönem Alanya açıklarında gördüğümüz yunuslar, misafirlerimizin unutamayacakları anlar yaşamasını sağlıyor. Biz de zaman zaman bu anları kaydediyoruz" dedi.

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