20.01.2020 14:22 - Güncelleme: 20.01.2020 14:22

Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 için tarih belli oldu. TEKNOFEST 2020 ne zaman? TEKNOFEST 2020 nerede yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanında gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2020'ye dair tüm detaylar haberimizde..

TEKNOFEST 2020 NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2020 için tarih belli oldu. 2020 TEKNOFEST 22-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.





TEKNOFEST 2020 NEREDE YAPILACAK?

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Anadolu'da gerçekleştirme kararı aldık. Aday kentleri değerlendirdik. Gaziantep tüm kriterlerde üst düzeyde. Zeugma burada hemen yakında Göbeklitepe ve eshabı kehf bulunuyor. Biraz daha ileride cezeri türbesi var. Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız İstanbul'a gelemeyen çocuklara ulaşmak. Umut ışıklarımızın sayısı artsın istiyoruz." dedi.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep Havalimanında gerçekleştirilecek.

23 DALDA ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

Teknoloji yarışmaları duyurmak istiyoruz. Birçok farklı alanda 23 dalda ödüllü yarışmalar var.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN ZİRVESİNE TAŞIYACAK

TeknoFest'te tohumlanan düşünce filizlenir Türkiye'yi dünyanın zirvesine taşıyacak.

"28 ŞUBAT SON BAŞVURU TARİHİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Milli teknoloji hamlesi, coşkuyu ülkenin her noktasında heyecana ortaklıklarla başarıya ulaşacak.Yarışmalara 28 Şubat 2020 son başvuru tarihi. Bizim için bu yarışmalar çok önemli. TeknoFest'te herkesin gözü gökyüzünde oluyor."dedi.

Hackistanbul'u, Hackzeugma olarak bu yol Gaziantep'te gerçekleştireceğiz.

Gaziantep artık TeknoFest'ten önce-Teknofest'ten sonra diye ayrılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,"Çok özel bir mekandayız. Bir medeniyet şehrindeyiz. TeknoFest'in burada olması çok önemli. Gaziantep sanayisi artık TeknoFest'ten önce-Teknofest'ten sonra diye ayrılacak." dedi.