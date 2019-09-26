Telefonlar neden çekmiyor? Hatlar neden çekmiyor? AFAD açıkladı!

Telefonlar neden çekmiyor? Hatlar neden çekmiyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. AFAD açıkladı. AFAD’dan yapılan açıklamada “İstanbul’daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda sorun olmadığı tespit edildi. Bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.” açıklaması yaptı. Deprem sonrası yoğunluk sebebi ile pek çok vatandaş cep telefonlarının çalışmadığı bilgisini paylaştı.

TELEFONLAR NEDEN ÇEKMİYOR?

AFAD’dan yapılan açıklamada “İstanbul’daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda sorun olmadığı tespit edildi. Bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.” açıklaması yaptı.

İSTANBUL'DA 5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntı yaşandı.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

AVCILAR'DA BİR CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.

Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.

Bu arada Avcılar yan yolda bulunan bir caminin minaresi yıkıldı.