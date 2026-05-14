  • TEM Otoyolu'nda feci kaza: Hurdaya dönen tırdan burnu bile kanamadan çıktı
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Hurdaya dönen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, adeta kağıt gibi ezilen çekicinin sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyir halinde olan 06 DK 9934 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı yönde ilerleyen 08 DD 041 plakalı başka bir çekiciye arkadan şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 DK 9934 plakalı çekicinin kupa kısmı adeta hurdaya döndü.

HURDAYA DÖNEN TIRDAN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün akıbetinden endişe ederken, tır şoförünün hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan, kendi imkanlarıyla çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin orta şeritte kalması sebebiyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ve karayolları ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı güzergahta, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

