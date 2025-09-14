İSTANBUL 27°C / 18°C
Yaşam

TEM'de faciadan kıl payı dönüldü! Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Avcılar'da, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadına, emniyet şeridinden gelen otomobilin çarpması araç içi kamerasıyla kaydedildi.

AA14 Eylül 2025 Pazar 13:18 - Güncelleme:
TEM'de faciadan kıl payı dönüldü! Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu
TEM Otoyolu Tahtakale mevkisinde, viyadük üzerindeki tellerde mahsur kalan kediyi gören ve henüz ismi bilinmeyen kişi otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracından inerek, sağ şeride doğru koşmaya başladı.

Bu sırada emniyet şeridinden gelen otomobil, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi kısa sürede ayağa kalktı.

Durumu gören hafif yaralı kadının yakınları araçtan inerek, sürücüyle tartışmaya başladı.

Bu sırada sürücüyü darbeden kadının yakınları, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.

Mahsur kalan kedi ise kadının arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Yaşanan olay, yoldan geçen başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.

