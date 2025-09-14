TEM'de faciadan kıl payı dönüldü! Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

TEM Otoyolu Tahtakale mevkisinde, viyadük üzerindeki tellerde mahsur kalan kediyi gören ve henüz ismi bilinmeyen kişi otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracından inerek, sağ şeride doğru koşmaya başladı.
Bu sırada emniyet şeridinden gelen otomobil, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi kısa sürede ayağa kalktı.
Durumu gören hafif yaralı kadının yakınları araçtan inerek, sürücüyle tartışmaya başladı.
Bu sırada sürücüyü darbeden kadının yakınları, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.
Mahsur kalan kedi ise kadının arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Yaşanan olay, yoldan geçen başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.