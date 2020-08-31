Temel Kotil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Koronavirüs olan Temel Kotil'in sağlık durumu nasıl?

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:47 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:47

TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs olduğunu duyurmuştu. Kotil, bugün solunum yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma alındı. Haberin duyulmasıyla birlikte Temel Kotil'in sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilir oldu. Peki; Temel Kotil kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte koronavirüs olan Temel Kotil'in sağlık durumu, biyografisi ve detayları!

Uzun yıllardır havacılık sektöründe öncü isimlerden biri olan Temel Kotil corona virüsü olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Gelen son bilgilere göre; koronavirüsü nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

TEMEL KOTİL KİMDİR, NERELİ?

Temel Kotil, 3 Aralık 1959 Rize doğumludur. 2005 - 2016 yılları arasında Türk Hava Yollarında Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmüştür. Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı.

1959 yılında doğan Temel Kotil, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'de Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesinde "Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993-94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta AIT Inc'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

2003 yılında THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2015 yılında da THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.

Doç.Dr.Temel Kotil, 21 Ekim 2016 tarihinde TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uçak Sanayii A.Ş. Genel Müdürlük görevine atanmıştır ve aynı zamanda, 29 Mart 2016'dan bugüne Şirketin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli ve dört çocuk babası olan Kotil'in birçok araştırma ve bilimsel yayını vardır.

TEMEL KOTİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Temel Kotil, bugün nefes almakta güçlük çektiği için entübe olarak yoğun bakıma alındı.



Temel Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Temel Kotil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.