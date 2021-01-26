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Yaşam

Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Kahramanmaraş'ta bir temizlik işçisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti. Çınar da bölgede temizlik yaptığı esnada poşetteki parayı gördüğünü ve hiç düşünmeden polisi arayarak teslim ettiğini belirtti.

AA26 Ocak 2021 Salı 09:06 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:06
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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir seyahat firmasında çalışan Sedat Gölcü, bankaya ödeme yapmak üzere 5 ayrı poşet halinde 250 bin lirayı yanına aldı.

Bankaya gittiğinde poşetlerden birinin eksik olduğunu fark eden Gölcü, durumu polise ve firmasına bildirdi.

Yaklaşık yarım saat sonra temizlik işçisi Halil İbrahim Çınar, polisi arayarak yolda yüklü miktarda para bulduğunu söyledi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Çınar'ın bulduğu paranın, Gölcü'ye ait olduğunu belirledi.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek parayı alan Gölcü, firma olarak Çınar'a bir yıl boyunca ücretsiz seyahat hakkı vereceklerini söyledi.

Çınar da bölgede temizlik yaptığı esnada poşetteki parayı gördüğünü ve hiç düşünmeden polisi arayarak teslim ettiğini belirtti.

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