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Yaşam

Temizlik kabusa döndü! 1 kilogram altını çöp sanıp attı

Bursa'da ev almak için yıllardır biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını hırsızlığa karşı bir poşette saklayan Sedair Kurnaz, büyük bir şok yaşadı. Eşinin ev temizliği sırasında poşeti çöp sanarak konteynere atmasıyla altınlar kayboldu. Durumu fark eden Kurnaz'ın başvurusu üzerine polis ve belediye ekipleri bölgede arama başlatırken, mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için seferber oldu.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 09:46 - Güncelleme:
Temizlik kabusa döndü! 1 kilogram altını çöp sanıp attı
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Olay, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedair Kurnaz, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde satın almak istediği ev için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını, hırsızlık riskine karşı evindeki bir elbisenin içine sararak siyah bir poşette sakladı.

Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istediğinde yerinde olmadığını fark etti. Eşine durumu sorması üzerine acı gerçekle karşılaştı. İddiaya göre Kurnaz'ın eşi, ev temizliği yaptığı sırada içinde altınların bulunduğu siyah poşeti çöp zannederek evin önündeki çöp konteynerine attı.

Durumu öğrenen Sedair Kurnaz, mahalledeki çöp konteynerlerini tek tek karıştırırken, belediye temizlik ekiplerine ve polis ekiplerine de bilgi verdi. Bölgede güvenlik kameralarının incelenmesi için çalışma başlatılırken, mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için aramalara destek verdi.

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Sedair Kurnaz, "Akçalar Mahallesi'nde bir ev almıştım. Fiyatta anlaştık. Yaklaşık 1 kilogram altını poşetin içine koyup saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken poşeti çöp sanıp dışarı atmış. Çöpçüler mi aldı, çöpleri karıştıran biri mi aldı bilmiyoruz. Polis ve temizlik işleri müdürlüğüne bilgi verdik. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenecek. Altınları bulan ya da gören varsa bize ulaştırmasını rica ediyoruz" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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