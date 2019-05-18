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Temsili Bandırma Vapuru Samsun’a hareket etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen temsili yolculuk başladı.

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Sarayburnu İskelesi’nde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Organizasyonda yer alan gençler Bakan Kasapoğlu’na yoğun ilgi gösterirken, bakana illerine ait çeşitli hediyeler sundular. Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın farklı ülkelerinden gelen yaklaşık 200 kişilik gençlik temsilcisi, Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a yaptığı yolculuğu yaşayacak. Gençler, 3 gün sürecek yolculuğun ardından 19 Mayıs Pazar günü Samsun’a ulaşacak. 

GENÇLERİ BAKAN UĞURLADI

Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919’un üzerinden bir asır geçtiğini belirterek “Bir asır sonra yine aynı noktada, yarınlarımızın umudu olan gençlerimizleyiz. Gençlerimiz, milli mücadele ruhunu yaşatmak, o ruhu onlara aktarmak ve onların bu emaneti geleceğe daha güçlü taşımalarını sağlamak amacıyla 3 günlük yolculuğa çıkıyorlar. Pazar günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gençlerimizi Samsun’da karşılayacağız” diye konuştu.

''Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz''

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