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Yaşam

Teravih namazı sırasında korkutan olay! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da bir camide, doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA2 Mart 2025 Pazar 07:38 - Güncelleme:
Teravih namazı sırasında korkutan olay! 16 kişi hastaneye kaldırıldı
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Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada cami cemaatinden rahatsızlananlar oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Caminin etrafında güvenlik tedbiri alan ekipler, kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti.

Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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