Terk edilen yaylada doğayla iç içe hayat sürüyor

AA 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:42 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:42

İstanbul ve Tekirdağ'da alüminyum fabrikasında çalışan ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmaya karar veren Kazım Kılıç (45), 2016'da yerleştiği Zara ilçesine bağlı Iğdır köyüne 10 kilometre mesafedeki Avcıderesi Yaylasında yaşıyor.

Yıllardır kimsenin konaklamadığı yaylada konteynerden 2 odalı ev yaptıran Kılıç, arıcılık yapıyor, bahçesinde karpuz, salatalık, domates, soğan, biber, ay çekirdeği ve kavun yetiştiriyor.

Telefon, televizyon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerden yoksun yaşamını sürdüren Kılıç, ihtiyaçlarını karşılamak üzere köye yaya olarak gidip geliyor.

Güneş enerjisi paneliyle ihtiyacı olan elektriği üreten, evinin etrafına çektirdiği düşük voltajlı elektrikli tel çit ile kendisini yaban hayvanlarından koruyan Kılıç, doğayla iç içe hayat sürüyor.

Kazım Kılıç, AA muhabirine, 4 yıldır çevreyi düzenlemeye çalıştığını, arı yeri ve bahçe alanı yaptığını söyledi.

Yılın 12 ayı teknolojiden uzak, doğayla iç içe bir hayat sürdüğünü dile getiren Kılıç, "Akşamları fazla dışarı çıkmıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Özellikle buralarda bir şeylerle uğraşmaktan, çevreyi ağaçlandırmaktan, bağ bahçe işleriyle uğraşmaktan, doğayla baş başa olmaktan son derece memnunum." dedi.

- YAYLAYI CANLANDIRDI

Iğdır Köyü Muhtarı Süleyman Sarıtaş ise Kılıç'ın yaylada yeni bir hayata başladığını, mağduriyetlerini azaltmak amacıyla yol yapmaya, ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Kılıç'ın birinci azası olarak da görev yaptığını anlatan Sarıtaş, "Bir asırdır burası boş, Kazım Kılıç buraya gelerek buraları canlandırdı." diye konuştu.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek de "Geldim, gördüm, kendisini takdir ettim, biraz da hayretler içerisine düştüm. 45 yaşında, bekar, genç yaşta, doğayla iç içe böyle bir yerde hayat kurmuş. Elektriği yok, suyu yok, telefon yok, teknolojiden uzak bir hayat. Şimdiki gençler telefonsuz bir gün duramaz. Kazım bey, telefon ve televizyon olmayan bir yerde." ifadelerini kullandı.