26.12.2019 16:45 - Güncelleme: 26.12.2019 16:45

Terkos Gölü nerede? Terkos Gölü'ne nasıl gidilir? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günümüzden yüzyıllar önce Karadeniz’de bir koy olan Terkos Gölü zaman içerisinde bir kumsal ile denizden ayrılarak bir göl haline gelmiştir. Terkos Gölü’nü denizden ayıran bu kum tepelerinin genişliği yaklaşık 2 kilometre olarak biliniyor. Terkos Gölü’nde yıllık su potansiyeli 162 milyon metreküptür. Terkos Gölü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TERKOS GÖLÜ NEREDE?

Durusu Gölü olarak da anılan Terkos Gölü, İstanbul Avrupa yakasında, şehir merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzakta, şehrin kuzeybatısında yer alan lagün kökenli bir göldür. Terkos Gölü, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yakınlarında bulunuyor.

TERKOS GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Terkos Gölü’ne ulaşım için, TEM Otoyolu’nu kullanmayı düşünüyorsanız, Hadımköy gişelerini geçtikten sonra Hadımköy-Durusu tabelasından sağa girip yaklaşık 10 km daha yol aldığınızda karşınıza Tank ve Süngü Heykeli çıkıyor. Heykelin solundan yola devam edip Durusu Köyü tabelalarını takip ederek köye ve göle ulaşabilirsiniz. Terkos Gölü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 80 km, TEM İkitelli gişelerinden 50 km, Hadımköy çıkışından sonra da 35 km uzaklıkta yer alıyor.

TERKOS GÖLÜ ÖZELLİKLERİ

Belgrad Deresi, Fındık Dere, Kanlı Dere, Deli Yunus Deresi, Çiftlikköy Deresi ve Başköy Deresi tarafından beslenen Terkos Gölü, lagün kökenlidir ve az tuzlu bir suya sahiptir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise +4,5 ve -2 metre arasında bulunmaktadır. Terkos Gölü’nün sahip olduğu toplam su alanı yaklaşık 39 kilometrekaredir. Genişliği 5 kilometre, uzunluğu 12 kilometre olan Terkos Gölü’nün suyunun en derin olduğu yer ise 11 metredir. İstanbul şehrinin tatlı su rezervlerinin önemli bir bölümünü, yüzde 22’sini karşılayan Terkos Gölü’nde yıllık su potansiyeli 162 milyon metreküptür.