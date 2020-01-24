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Yaşam

Termal kamera nedir? Termal kamera nerelerde kullanılır?

Termal kamera nedir? Termal kamera nerelerde kullanılır? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (coronavirus) tüm dünyayı alarma geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 'Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kTermal kamera ararı alınmıştır.' şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından termal kamera hakkında araştırmalar hız kazandı.

24.01.2020  14:15 - Güncelleme: 24.01.2020  14:15

Termal kamera nedir? Termal kamera nerelerde kullanılır? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin kaynaklı corona virüsü salgını için "Şu an Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama bu anlamda da termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı özellikle söylemek istiyorum. Tedirgin olunmaması, şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi. Bu açıklamanın ardından Termal kamera hakkında araştırmalar hız kazandı.

TERMAL KAMERA NEDİR?

Termal Kamera görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir.

TERMAL KAMERA NERELERDE KULLANILIR?

Yüzey sıcaklıklarını ölçmek ve algılamak amacıyla elektronik optik cihazlarda kullanılmaktadır. Bu cihazlar görüntü oluşturmak için belli bir sıcaklık aralığına sahiptir.

Sıcaklığa göre de IR yayılımları vardır. Her IR yayılımı değişik dalda boyunda olduğu için termal kameralar belirli bir sıcaklık arasında görüntü verirler.

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