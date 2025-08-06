Termometreler 40 dereceyi gösterdi: 10 ilde yüksek sıcaklık alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklık yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün ilk yarısında 10 kentte sıcaklık ilçelere göre 40- 45,5 derece aralığında ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,5 derece olurken, bunu 44 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesi ve 42,5 dereceyle Diyarbakır'ın Sur ilçesi takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle: