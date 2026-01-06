İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0479
  • EURO
    50,3419
  • ALTIN
    6193.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi: Son 57 yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçti
Yaşam

Termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi: Son 57 yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçti

Kahramanmaraş kent merkezinde sıfırın altında 9 derece ölçülen sıcaklığın son 57 yılın en düşük değeri olduğu bildirildi.

AA6 Ocak 2026 Salı 16:32 - Güncelleme:
Termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi: Son 57 yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçti
ABONE OL

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte 31 Aralık 2025 gecesi başlayan kar yağışının günlerce etkisini sürdürdüğü, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte şehir merkezinin beyaza büründüğü belirtildi.

Soğuk havanın özellikle gece saatlerinde etkisini artırdığı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'ın farklı noktalarında son yılların en düşük sıcaklıkları kaydedildi. Kahramanmaraş Havalimanı'nda sıcaklık sıfırın altında 13,1 derece olarak ölçülürken, Ekinözü'nde sıfırın altında 20,8, Nurhak'ta sıfırın altında 18, Türkoğlu'nda sıfırın altında 14, Çağlayancerit'te sıfırın altında 19,6 ve Pazarcık'ta sıfırın altında 13,2 dereceye kadar düştü. Bu verilerle Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Pazarcık'ta şimdiye kadarki en soğuk günler yaşandı. Soğuk hava dalgasının en sert hissedildiği ilçelerden biri olan Göksun'da ise sıcaklık sıfırın altında 27,8 dereceye kadar geriledi. Elbistan'da sıfırın altında 22,7, Afşin'de sıfırın altında 20,6, Andırın'da sıfırın altında 15,4 ve şehir merkezinde ise sıfırın altında 9 derece ölçüldü. Kahramanmaraş şehir merkezinde sıfırın altında 9 derece en son 1968 yılında ölçülmüştü."

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.