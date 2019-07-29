Terör ile anılıyordu, turizm cenneti oldu

Doğu Anadolu’da son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı bölgenin turizmini canlandırdı. Tunceli’de Munzur ile Pülümür nehirlerinde oluşturulan plajlar, Akdeniz ve Ege sahillerinin yerini doldurdu. Yıllarca Akdeniz ve Ege sahillerindeki tatil beldelerine giderek denizin keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistler, artık Tunceli sahillerini tercih ediyor.

ESKİDEN KORKARDIK

Munzur ve Pülümür nehirleri kenarlarında oluşturulan plajların yanı sıra Mameki Parkı’nda hizmete giren flamingo havuzu Tuncelilerin ve yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında yer bulmanın çok zor olduğu flamingo havuzunda her gün yüzlerce kadın, erkek ve çocuk serinlemek için suya giriyor. Tunceli’nin artık bir tatil ve huzur kenti olduğunu söyleyen Vali Tuncay Sonel, “Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli terör ile anılıyordu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle terörle mücadelede elde edilen başarılardan sonra Tunceli artık huzur şehri oldu. Otellerde aylar sonra yer bulunabiliyor. Turizm kenti oldu Tunceli” diye konuştu. Tatil için kente gelen İsmail Yılmaz ise Ege ve Akdeniz’in artık Tunceli ile yarışmak zorunda olduğunu belirterek, şunları söyledi; “Eskiden buraya gelmekten korkardık, gelelim mi gelmeyelim mi diye. Ama baktık herkes Tunceli’ye akın ediyor biz de gözü kapalı geldik.”