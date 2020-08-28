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Yaşam

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

IHA28 Ağustos 2020 Cuma 18:19 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 18:19
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Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt üyeliği suçuna yönelik Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R., A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. isimli şahıslar gözaltına alındı.

7 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

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