Terörle mücadelenin 'gizli kahramanları' güvenlik korucuları

Van Jandarma Komutanlığı bünyesinde il ve ilçede çalışan güvenlik korucuları, bölge halkı arasında yapılan mülakat ve özel yetenek sınavlarını başarıyla geçtikten sonra zorlu bir eğitime tabi tutuluyor.

Ardından belirlenen bölgelerde terörle mücadelede görev alan ve genellikle gençlerden seçilen güvenlik korucuları, arazi taraması, yol kontrolü ve asayişin sağlanmasına yardımcı oluyor.

- Jandarma timleriyle operasyonlara katılıyorlar

Karla kaplı dağlar ve kayalık alanlarda görev yapan korucular, bölgeyi iyi bildikleri için jandarma timleriyle operasyonlara da katılarak, terörle mücadeleye etkin destek veriyor.

Ayrıca belirlenen kriterleri taşıyan ve sınavlarda başarılı olan güvenlik korucularının görev yaptıkları şehre "uzman erbaş" olarak atanması da bu göreve ilgiyi arttırdı.

"22 İLDE 52 BİN 617 GİZLİ KAHRAMAN GÖREV YAPIYOR"

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan güvenlik korucusu Ayhan Kahraman, AA muhabirine, güvenlik koruculuğunun terör olaylarının yoğunlaştığı 1985'te başladığını anımsattı.

Güvenlik korucularının başta terörle mücadele faaliyetleri olmak üzere jandarmanın en büyük destekçisi ve ayrılmaz parçası olduğunu belirten Kahraman, şunları söyledi:

"Güvenlik korucularımız, köy halkının canına, ırzına, malına ve tasarruf emniyetine yönelik saldırıları önlemek, saldırıda bulunanları yakalamak ve delillerin kaybolmamasını sağlayacak tedbirler almak hususunda aktif olarak görev yapmaktadır. Türkiye genelinde halen 22 ilde toplam sayısı 52 bin 617 olan gizli kahramanlarımızın 5 bin 136'sı Van'da bu onurlu görevlerini ifa etmektedir."

Kahraman, güvenlik korucularının terörle mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da etkin ve kararlı şekilde görevlerine devam edeceğini dile getirerek, "Kahraman güvenlik korucuları, geçmişten bu yana korkusu oldukları teröristlerin tehdit, baskı ve yıldırma ile hür türlü eylemlerine karşı dimdik ayakta kalmış ve devleti ile arasındaki bağı koparmalarına müsaade etmemiş." diye konuştu.