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Tesbih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğduğu gece olarak bilinen Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma idrak edilecek. Bu sene de bu mübarek gecede ibadet ve namazlarla camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlar tesbih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. İşte tesbih namazı kılınışı sizlerle...

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Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek sorusu, bu mübarek gün dolayısıyla ibadetlerini eda etmek isteyen pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili'nde ibadetler yerine getirilecek. Bu sene de bu mübarek gecede ibadet etmek ve namaz kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın edecekler. Birçok cami Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kıldıracak. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Peki, tesbih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte tesbih namazı kılınışı... 
 
TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR? 
Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
 

 
 
1.Rekat
 
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
 
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
 
 Sübhâneke'den sonra
 
15 kere tesbih 
 
Fatiha ve  sure'den sonra
 
10 kere tesbih
 
Rüku tesbihinden sonra 
 
10 kere tesbih 
 
Rükûdan doğrulunca
 
10 kere tesbih
 
Secde tesbihinden sonra
 
10 kere tesbih
 
Secdeden doğrulunca
 
10 kere tesbih
 
2.secde tesbihinden sonra
 
10 kere tesbih okunur.
 
Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
 
İkinci rek'ate kalkılır.
 
 
 
2.Rekat  
 
Fatiha'dan önce
 
15 kere tesbih 
 
Fatiha ve  sure'den sonra 10 kere tesbih
 
Rüku tesbihinden sonra 
 
10 kere tesbih 
 
Rükûdan doğrulunca
 
10 kere tesbih
 
Secde tesbihinden sonra
 
10 kere tesbih
 
Secdeden doğrulunca
 
10 kere tesbih
 
2.secde tesbihinden sonra
 
10 kere tesbih okunur.
 
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
 
Üçüncü rekata kalkılır.
 

 
 
3.Rekat  
 
Sübhâneke'den sonra
 
15 kere tesbih 
 
Fatiha ve  sure'den sonra
 
10 kere tesbih
 
Rüku tesbihinden sonra 
 
10 kere tesbih 
 
Rükûdan doğrulunca
 
10 kere tesbih
 
Secde tesbihinden sonra
 
10 kere tesbih
 
Secdeden doğrulunca
 
10 kere tesbih
 
2.secde tesbihinden sonra
 
10 kere tesbih okunur.
 
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
 
Dördüncü rek'ate kalkılır.
 
 
 
4.Rekat 
 
Fatiha'dan önce
 
15 kere tesbih 
 
Fatiha ve  sure'den sonra 10 kere tesbih
 
Rüku tesbihinden sonra 
 
10 kere tesbih 
 
Rükûdan doğrulunca
 
10 kere tesbih
 
Secde tesbihinden sonra
 
10 kere tesbih
 
Secdeden doğrulunca
 
10 kere tesbih
 
2.secde tesbihinden sonra
 
10 kere tesbih okunur.
 
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
 
Dua edilir.

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