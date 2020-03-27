Tevfik Özlü kimdir? Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken koronavirüs çağrısı!

27 Mart 2020 Cuma 10:55 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 10:55

Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşımda "Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir." ifadelerini kullandı. "Tek bir vakanın olması Türkiye'de salgının başladığı anlamına gelmiyor” diyen Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Gelen veriler ümit verici. İfadesini kullandı. Tevfik Özlü, twitterdan yaptığı bu açıklama sonrası merak edilmeye başlandı. Peki Tevfik Özlü kimdir ve nerelidir? Tevfik Özlü hangi görevlerde çalıştı? İşte Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün hayatı ve biyografisi.

TEVFİK ÖZLÜ KİMDİR?

Tevfik Özlü, 9 Şubat 1963, Aydın doğumlu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987) mezunu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları Bölümünde uzmanlık (1992) eğitim gördü. 1994’te yardımcı Doçent, 1996’da Doçent, 2002’de ise Profesör oldu.

1987’de Erzurum Aşkale’de Topal Çavuş Sağlık Ocağında ve Erzurum Numune Hastanesi Acil Servisinde sorumlu hekim olarak çalıştı. 1988-92 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1992-94 arası Elazığ Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları uzmanlığı ve Göğüs Hastalıkları Bölümü şefliği, Elazığ Verem Savaş Dispanserinde danışman hekimlik yaptı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalında (1994-95) öğretim üyesi olarak çalıştı. Aynı üniversitede Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalını kurdu. 1997-2000 yılları arasında dekan yardımcısı oldu. Sonraki yıllarda görevini aynı fakültede anabilim dalı başkanı olarak sürdürdü. Alanıyla ilgili çalışmalarından dolayı çeşitli ödüller aldı.

Sonraki yıllarda görevini aynı fakültede anabilim dalı başkanı olarak sürdürdü. Alanıyla ilgili çalışmalarından dolayı çeşitli ödüller aldı.

Mart 2020’de oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tehlike olmaya başlayan Corona Virüs salgınından korunmak için kamuoyuna verdiği faydalı bilgiler ve uyarılarla dikkatleri üzerinde topladı.

ESERLERİ:

Hekiminizi Nasıl Alırdınız? Hekim Yüzü Görmek Zorunda Kalanlar İçin Rehber Kitap (2003), Hasta Hakları (2005). Ayrıca meslek kitapları da vardır.

Twitter'dan vatandaşlara koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde kal" çağrısına karşı evde kalmaları yönünde çağrı yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyi"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: Bir bilim kurulu üyesi olarak, işin ciddiyetini anlamayıp hala sokağa çıkanlara bir önerim var; Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir.