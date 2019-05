Turabi ne kadar kazandı? The Challenge War of the Worlds Turabi kaçıncı oldu? ‘The Challenge War of the Worlds Turabi kaçıncı oldu? Turabi ne kadar kazandı?’ sorularına yanıt arıyor. ABD’nin en çok izlenen yarışmalarından olan The Challenge programında şampiyon olan Turabi’nin kaç para ödül kazandığı belli oldu. Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu. Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı, 'Türk olmak zordur, Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok Ülkelerin yarıştığı DÜNYALAR SAVAŞINDA Türkiye adına savaşı ben Kazandım ve ŞAMPİYON oldum.' Dedi. Turbo lakaplı Turabi Çamkıran Amerika’nın en çok izlenen programlarından olan The Challenge programda şampiyon olarak ödül kazanması Türkiye’de büyük heyecan yarattı. İşte haberimizin ayrıntıları