The Challenge’da Turabi büyük finale kaldı mı? The Challenge Turabi kaçıncı oldu? ABD’de izlenme rekorları kıran yarışma programı The Challenge'da Turabi rüzgarı esiyor. Survivor’da başarılarıyla adını duyuran Turabi, ADB’nin en çok izlenen yarışma programı The Challenge’a katıldı. The Challenge finalin ilk bölümü (Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece) Türkiye saati ile 04:00’te ekranlara geldi. Liderliğe ulaşabilmek için Turabi, 5 Amerikan ve 2 İngiliz rakibiyle mücadele etti. Peki, The Challenge’da Turabi büyük finale kaldı mı? The Challenge Turabi kaçıncı oldu? Turabi kimdir? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı haberimizin detaylarında