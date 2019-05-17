“The Challenge’da Turabi büyük finale kaldı mı? The Challenge Turabi kaçıncı oldu?” sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. ABD’de izlenme rekorları kıran yarışma programı The Challenge'da Turabi rüzgarı esiyor. The Challenge finalin ilk bölümü (Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece) Türkiye saati ile 04:00’te ekranlara geldi. Liderliğe ulaşabilmek için Turabi, 5 Amerikan ve 2 İngiliz rakibiyle mücadele etti. Turabi, başarılı bir performans sergileyerek The Challenge programında son üçe girerek finale katılmaya hak kazandı. Peki, Turabi kimdir? İşte The Challenge yarışmasının ayrıntıları…

THE CHALLENGE’DA TURABİ KAÇINCI OLDU?

Turabi Çamkıran, ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge programında son üçe girerek finale katılmaya hak kazandı.

The Challenge' finali ise TV8'de yayınlanacak. Resmi hesaplardan yapılan açıklamalada "The Challenge finalin ilk bölümü bu gece (Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece) Türkiye saati ile 04:00’te ekrana gelecek. Şampiyonluğa ulaşabilmek için 5 Amerikan ve 2 İngiliz rakibiyle mücadele edecek olan Turabi'ye bu zorlu mücadelede başarılar dileriz" dendi.

THE CHALLENGE FİNALİ NE ZAMAN?

Finalin ilk bölümü çarşambayı perşembeye bağlayan gece Türkiye saati ile 04:00’te ekrana geldi. Diğer bölüm ise önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Challenge’da Turabi şampiyonluk için çıkacağı final yarışı 80 km’den oluşan 3 etaptan oluşuyor. Turabi şampiyonluğa ulaşabilmek için 5 Amerikan ve 2 İngiliz rakibiyle mücadele edecek.

Turabi finale yükseldikten sonra, "Büyük zafer için tek bir adım kaldı. Umarım sizi gururlandırırım" ifadelerini kullanmıştı. Turabi, "Hırsımla, emeğimle, hakkımla, alnımın teriyle, bileğimin gücüyle ve omzumda Türk bayrağı ile finaldeyim" diye konuşmuştu.

TURABİ KİMDİR?

1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.

Profesyonel olarak “Muay Thai” yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dans türünü başarı ile yapan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna 52. bölümden itibaren dahil olan Turabi Çamkıran bu dizide Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte rol aldı. 2018 yılında 3. defa Survivor kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, "3 benim uğurlu sayım, neden 3’te 3 olmasın" sözleriyle ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.