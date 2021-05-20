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Yaşam

Thodex'in finans uzmanının serbest bırakılmasına itiraz

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şirketin finans uzmanı R.A.'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:32
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin Thodex hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Savcılık, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen finans uzmanı R.A.'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Savcılıkça salıverme kararı veren Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen talep yazısında, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

- Süreç

Thodex soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari finans uzmanı R.A. 18 Mayıs'ta Maltepe'de yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.A.'nın, yurt dışına çıkmama ve en yakın karakola giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

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