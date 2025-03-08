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Yaşam

TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

Kamera karşısında abartılı yemek yiyerek (mukbang akımı) ünlenen 24 yaşındaki TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ8 Mart 2025 Cumartesi 10:07 - Güncelleme:
TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
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Sosyal medyada kamera karşısında yemek yiyerek ünlenen, 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti.

TikTok fenomeni aldığı kiloların getirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Efecan Kültür, "mukbang akımı" olarak bilinen kamera karşısında abartılı yemek yeme videolarıyla TikTok'ta 156 bin, Instagram'da 12 bin takipçiye ulaşmıştı.

MUKBANG AKIMI TEHLİKESİ

Türkiye'de sosyal medya üzerindeki 16 yaş sınırı tartışılırken, Instagram, YouTube ve TikTok'taki "Mukbang" akımı çocuklar ve gençler için tehlike oluşturuyor.

Yaşları 11 ile 25 arasında değişen gençler, sosyal medyada "tık" ve "beğeni" almak amacıyla aşırı yemek tükettikleri "Mukbang" videoları paylaşıyor.

Bu tür aşırı yemek yeme videoları, gençleri ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor.

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