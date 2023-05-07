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Yaşam

TikTok uğruna canından oldu

TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı.

IHA7 Mayıs 2023 Pazar 09:51 - Güncelleme:
TikTok uğruna canından oldu
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Mardin'de Suriye uyruklu bir genç TikTok videosu için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı.

Olay, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dumluca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni (20) isimli genç, sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek için su kanalında bulunan köprünün üstüne çıktı.

Görüntüyü çekmek için telefonun kamerasını açıp, kız kardeşine veren Hüseyni, köprüden su kanalına atladı. Kafası kanal zeminine çarpan Hüseyni, su yüzeyine çıkarak hareketsiz bir şekilde ilerledi. O anları Hüseyini'in kız kardeşi cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kız kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hüseyni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyni'nin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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