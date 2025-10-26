TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında hızla yayılan 'Holic (Bağımlı)' veya 'I'm addicted to you (Sana Bağımlıyım)' isimli akımlar gençler arasında eğlenceli bir trend gibi görünse de, aslında uyuşturucu kullanımını özendiren tehlikeli hareketler içeriyor.

İlk olarak yurt dışında ortaya çıkan bu akım, kısa sürede Türkiye'de popüler hale geldi. Videolarda 'kahve kolik', 'erkek arkadaş kolik', 'kedi kolik' gibi masum ifadeler yer alıyor. Ancak gençler bu ifadeleri yazdığı videolarda bir uyuşturucu maddenin hazırlanışını, burundan çekme hareketini taklit ediyor, ardından da etkisini hissetmiş gibi davranarak bayılma efektiyle videoyu bitiriyor.

Binlerce beğeni toplayan bu videolar, kimi kullanıcılarca 'şaka' ya da 'içerik üretimi' olarak görülse de, bu paylaşımlar uyuşturucu kullanımını normalleştiriyor ve özendiriyor. Hatta bazı içerik üreticilerinin bu tehlikeli mesajlar veren videolara küçük çocukları da dahil ettiği görülüyor.

FENOMEN İHBAR EDİLDİ

Bu akıma katıldığı için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında ihbar yapılan fenomen Yağmur Ayar, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi turu için yola çıkmıştım. Hakkımda narkotik biriminden ihbar olduğunu ve karakola gitmem gerektiğini söylediler. Şaşırdım, çünkü hiçbir şey kullanmıyorum. Karakola gittiğimde öğrendim ki bir zamanlar böyle bir akım videosu paylaşmışım" dedi. Genç fenomen bu akıma katılan sosyal medya kullanıcılarını uyararak, "Bu akımda çok hassas bir olayın güzellemesi yapılıyor. Ben bunu fark edebilseydim hayatta paylaşmazdım. Akımdan ibaret olmadığını düşünememişim" diye konuştu.

"ŞAKA YAPTIM" SAVUNMASI GEÇERSİZ

Avukat Ayşegül Mermer, niyet masum olsa da bu durumun TCK'da karşılığının 'uyuşturucuyu özendirmek' suçu kapsamında olduğunu belirterek, "Türk Ceza Kanunu'nun 190. maddesi kapsamında açık biçimde suç teşkil eder. Failin 'şaka yaptım' ya da 'gerçek madde kullanmadım' savunmaları geçerli değildir; Yargıtay içtihatlarına göre özendirici etkinin varlığı suçun oluşması için yeterlidir. Özellikle TikTok ve Instagram gibi çocuk ve gençlerin yoğun kullandığı platformlarda bu içeriklerin paylaşılması, cezaların üst sınırdan verilmesine neden olabilir. Bu nedenle, bu videoları çeken, paylaşan veya yayılmasına katkı sunan herkes 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile karşı karşıya kalabilir" dedi.