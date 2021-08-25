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Yaşam

Tilki 'Mamişko' ile Bingöllü çiftçinin dostluğu

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde çiftçi Tevfik Şavin ile yiyecek aramaya gelen tilki arasında kurulan dostluk görenlerin ilgisini çekiyor. Şavin, 'Yiyecek vermediğim zaman bana kızıyor. Ben ona alıştım o da bana. Çok akıllı bir tilki, onunla bir anlaşma yaptım. 'Tavuklarıma karışma.' dedim, 'Tamam söz.' dedi. Ama evvelsi gün geldim 2 tavuğumu yemiş. Ceketimi, pantolonumu çekiyor. Balığın kellesini alıp arkadaşlarına götürüyor herhalde.' dedi.

AA25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:49
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İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Şorik mevkisinde yaşayan 65 yaşındaki Tevfik Şavin, 2,5 ay önce bahçesine gelen tilkiye yiyecek vermeye başladı.

Bahçesindeki tavukları yakalayıp götürmesine rağmen tilkiyi beslemeye başlayan Tevfik Şavin ile hayvan arasında zamanla bir bağ oluştu.

Şavin, AA muhabirine, "Mamişko" ismini verdiği tilkisini bahçesinde zaman zaman eliyle beslediğini anlatarak, "Yiyecek vermediğim zaman bana kızıyor. Ben ona alıştım o da bana. Çok akıllı bir tilki, onunla bir anlaşma yaptım. "Tavuklarıma karışma." dedim, "Tamam söz." dedi. Ama evvelsi gün geldim 2 tavuğumu yemiş. Ceketimi, pantolonumu çekiyor. Balığın kellesini alıp arkadaşlarına götürüyor herhalde." dedi.

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