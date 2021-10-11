İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2021 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9606
  • EURO
    10,3741
  • ALTIN
    505.568
  • BIST100
    1412.6
Yaşam

Tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'da sebze yüklü tır, virajda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Erkan Oruç (53) hayatını kaybetti, Muzaffer Uzun (68) da ağır yaralandı.

DHA11 Ekim 2021 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:39
ABONE OL

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Gediz- Kütahya yolundaki Yaylaköy yakınlarında meydana geldi. Kütahya'dan Gediz'e giden Erkan Oruç'ın (53) kullandığı 35 EN 604 plakalı sebze yüklü TIR, Yaylaköy rampasından inişteki virajda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada TIR sürücüsü Oruç, hayatını kaybetti, araçtaki Muzaffer Uzun ise ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Muzaffer Uzun, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonra Uzun, Eskişehir'deki hastaneye sevk edildi.

Öte yandan TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan yolda çevreye saçılan sebzeler ile aracın kaldırılmasının ardından trafik, normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.