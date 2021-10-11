Tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

DHA 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:39

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Gediz- Kütahya yolundaki Yaylaköy yakınlarında meydana geldi. Kütahya'dan Gediz'e giden Erkan Oruç'ın (53) kullandığı 35 EN 604 plakalı sebze yüklü TIR, Yaylaköy rampasından inişteki virajda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada TIR sürücüsü Oruç, hayatını kaybetti, araçtaki Muzaffer Uzun ise ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Muzaffer Uzun, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonra Uzun, Eskişehir'deki hastaneye sevk edildi.

Öte yandan TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan yolda çevreye saçılan sebzeler ile aracın kaldırılmasının ardından trafik, normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.