18 Aralık 2025 Perşembe
Yaşam

Tır kazasında can pazarı: 2 kişi öldü, yola saçılan hayvanlar kazalara yol açtı

Hatay'da devrilen ve alevlere teslim olan tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti. Tırda taşınan anguslar yola saçıldı, zincirleme kazalar yaşandı.

18 Aralık 2025 Perşembe 09:30
Hatay'da otobanda devrilerek alevlere teslim olan tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti. Araçta taşınan ve kaza sonrası yola yayılan anguslar ise kazalara neden oldu.

Kaza, Hatay-Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle orta refüje çarpan 63 ADM 974 plakalı tır alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken tırdaki M.H. ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahısların cansız bedenleri morga kaldırıldı. Öte yandan tırda taşınan ve kazayla birlikte araçtan kaçan anguslarsa otobana yayıldı. Otobana yayılan anguslar çeşitli kazalara neden olurken, hayvanları yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve kazada vefat edenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

