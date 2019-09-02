Bu akşam saat 20:00'da Star TV'de izleyici karşısına çıkacak olan Tokatçı filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Tokatçı filmi nerede çekildi? Tokatçı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Tokatçı filmi 1983 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen filmde Kemal Sunal, Osman karakterine hayat veriyor. Tokatçı filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tokatçı filmi Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa’da çekildi.

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NE?

Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye deliler gibi aşıktır… Bunu ağaya açıklayınca ağa öfkeden deliye döner. Ancak Osman ailesiyle birlikte kapısına dayanınca da yüklü miktarda başlık parası ister. Aşkından divane olan Osman yüzünden başlık parası arttıkça artar ve 600 bin liraya yükselir. Parayı biriktirmek için gurbete çalışmaya giden Osman tamamladığı başlık parasıyla köye dönerken soyulur. Dönüşte Emine'yi alamadığı gibi, toprakları elinden alınan babasının da ölümüne tanık olur. Tekrar şehire dönen Osman hem başlık parası biriktirmek, hem toprakları geri almak için çare aramaya başlar. İkinci İstanbul macerasında karşısına çıkan askerlik arkadaşı Şevket, ona kısa yoldan zengin olmasına yarayacak tokatçılığı öğretmeye başlar. Şevket'ten insanları ve hayatı tanımaya öğrenen Osman, ona saflığı ve iyiliği öğretecektir.

OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal (Osman)

Ali Şen – Hasan Ağa

Şevket Altuğ (Şevket)

Nazan Saatçi (Emine)

Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)

Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)

Selahattin Fırat (Deli Sait)

Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)

Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)