Tokat'ta aile faciası! Boşandığı eşini tüfekle öldürdü
Tokat'ın Niksar ilçesi Çimenözü köyünde bir kişi, boşandığı eşini tüfekle öldürdü.
- AA
Çimenözü köyü yakınlarında M.G. ile boşandığı eşi Alev Yıldırım (29) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, Yıldırım'a tüfekle ateş etti.
Olay yerinde yaşamını yitiren kadının cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Şüpheli M.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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