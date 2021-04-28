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Yaşam

Tokat'ta bir çocuk evinin önünde kayboldu

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

AA28 Nisan 2021 Çarşamba 23:32 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:32
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Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk için ekipler arama yapıyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çat beldesinde 2 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım, Seki dağı mevkiinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Ailesi Yıldırım'ı bir süre aradıktan sonra sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri çocuğun kaybolduğu bölgede arama çalışması başlattı. Jandarmanın haber vermesi üzerine AFAD ekipleri de köylüler ile arama çalışmasına katıldı.

Küçük çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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