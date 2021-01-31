Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı

DHA 31 Ocak 2021 Pazar 07:14 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 07:15

Kentte akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı, Tokat- Sivas karayolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kardan dolayı yolda kalan sürücülere Türk Kızılay'ı Tokat Şube Başkanlığı ve Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kumanya dağıtıldı. Tokat- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel Geçidi'nde ise yolun trafiğe açık kalması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

'MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN KUMANYA DAĞITIYORUZ'

Türk Kızılay'ı Tokat Şube Başkan Yardımcısı Nizamettin Gündoğdu, "Tokat- Sivas karayolunda kar yağışı nedeniyle ağı tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Bizde emniyetten aldığımız bilgi çerçevesinde AFAD Tokat İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı Tokat Şubesi olarak yolda kalan araç şoförlerine mağdur olmamaları için kumanya dağıtımı yapıyoruz. Sabah saatlerine kadar burada bekledikleri için kumanya desteği veriyoruz" dedi.