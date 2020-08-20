İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2020 Perşembe / 1 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3412
  • EURO
    8,7212
  • ALTIN
    459.692
  • BIST100
    1126.8
Yaşam

Tokat'ta korkutan orman yangını

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 18:51 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:51
ABONE OL

Yangın, saat 16.30 sıralarında Geyraz mevkii Kemer Mahallesi yakınlarında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. 

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru otlar nedeniyle kısa sürede alevler çevreye yayıldı. İlk belirlemelere göre 4 hektarlık alanda etkili olan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.