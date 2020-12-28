Tokat'ta korkutan yangın

DHA 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:40 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:40

Tokat'ta bir kafenin bacasında çıkan yangın, bitişikteki banka şubesine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, kafeler bölgesinde bulunan plazanın giriş katında çıktı. İlk olarak plazanın giriş katında bulunan bir kafenin imalathane bacası tutuştu. Bacadan başlayan yangın nedeniyle kısa sürede tüm binayı duman sardı. Yangın, daha sonra kafenin yanına bulunan banka şubesine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bankanın yan camlarını kırarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü, binalarda hasar oluştu.