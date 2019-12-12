TOKİ 100 bin sosyal konut fiyatları nasıl olacak? 100 bin sosyal konut TOKİ projesi detayları! TOKİ 100 bin sosyal konut fiyatları nasıl olacak? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 100 bin sosyal konut TOKİ projesi detaylarını merak ediliyorlar. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan açıklamasında; '2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz' dedi. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine diar merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.