TOKİ 100 bin sosyal konut fiyatları nasıl olacak? 100 bin sosyal konut TOKİ projesi detayları!
TOKİ 100 bin sosyal konut fiyatları nasıl olacak? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 100 bin sosyal konut TOKİ projesi detaylarını merak ediliyorlar. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan açıklamasında; '2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz' dedi. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine diar merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
100 bin sosyal konut TOKİ projesi detayları açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. TOKİ 100 bin sosyal konut fiyatları nasıl olacak? sorusunun yanıtı tüm TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uygun fiyat avantajı ve ödeme planları ile ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine dair tüm detaylar haberimizde..
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NASIL OLACAK?
Başkan Erdoğan:" peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız"
100 BİN SOSYAL KONUT TOKİ PROJESİ DETAYLARI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz.
Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz
Başkan Erdoğan:" peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız"
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.